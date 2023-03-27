مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة الرابعة.. يسرا تبحث عن مايان

تتواصل أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة الرابعة حيث إن الفنانة يسرا ما زالت تبحث عن ابنتها مايان السيد التي اختفت منها بعد أن ذهبت إلى القسم من أجل اعتدائها على منزل سكني.

مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة الحلقة الرابعة

مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة الحلقة الرابعة، قامت الدكتورة سميحة دور يسرا استخدام أكرم دور الفنان محمد ثروت والسائق أمين دور الفنان محمود الليثي في البحث عن ابنتها التي تعرفت على عنبة والذي اصطحبها إلى منزله مع والدته لكي تعيش معها إلى أن يستطيع أن يتعرف على والدتها وإيصالها لها.

كواليس مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة الحلقة الرابعة

كشفت مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة الحلقة الرابعة، عن أن الفنان محمد محمود قريب زوج يسرا الراحل هو من باع شقتها لشخصيات من ورائها، حيث ان الفنان علاء مرسي وزوجته فى المسلسل صفاء جلال، كانوا قد اشتروا شقة يسرا من محمد محمود.

مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة الحلقة الرابعة من بطولة يسرا ومايان السيد وشيماء سيف.