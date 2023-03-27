أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق العامة بالشرقية.. البرتقال بـ5 جنيهات

تتجه أعين المواطنين عامة لأسعار الفاكهة يوميًا، ويهتم الصائمون شهر رمضان خاصة معرفة أسعار الفاكهة، لأنها لا غنى عنها أثناء ساعات الإفطار، لكونها غنية بالجلوكوز والفيتامينات والألياف وغيرها من القيمة الغذائية، ويحرصون على تناولها يوميا أو أسبوعيا، كما يحتاجها الصائمون لإعداد المشروبات للإفطار بها، لذا تستعرض بوابة الوطن أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق العامة بالشرقية.

وتستعرض بوابة الوطن أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق العامة والمحلات اليوم الاثنين بمحافظة الشرقية كالتالي:

سعر كيلو جوافة تبدأ من 15 وحتى 17.5 جنيه.

سعر كيلو يوسفي يبدأ من 6 جنيهات وحتى 20 جنيها.

سعر كيلو برتقال يبدأ من 5 جنيهات وحتى 12 جنيها.

سعر كيلو كنتالوب يبدأ من 15 وحتى 17.5 جنيه.

سعر كيلو موز يبدأ من 12 وحتى 15 جنيها.

سعر تفاح أبيض وأحمر 35 جنيها.

سعر كيلو كيوي 40 جنيها.

سعر كيلو حرنكش "كريز جبلي" 30 جنيها.

سعر كيلو فراولة 17.5 جنيه.

سعر كيلو عنب 80 جنيها.

سعر كيلو أفوكادو 80 جنيها.

الالتزام بالتخفيضات بأهلا رمضان

وقال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه يتم بالاتفاق مع الغرفة التجارية والتموين بالشرقية طرح السلع الغذائية والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في المحلات التجارية والهايبرات والأسواق العامة كما يتم متابعة الأسعار، وإلزام البائعين بها في منافذ الدولة المخفضة كأهلا رمضان وغيرها.