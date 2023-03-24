استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. البرتقال بـ4 جنيهات

تشهد كافة أنواع الفواكه الفترة الحالية استقرارا في الأسعار، تزامنا مع بدء شهر رمضان الكريم، الذي يفضل الأهالي فيه تناول الحلويات بمختلف أنواعها، كما اختلفت الأسعار من مكان لآخر وفق شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية.

إقبال على شراء الفاكهة

وقال أحمد البنا عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الفاكهة وانخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث يكثر الأقبال الفترة الحالية على تناول الحلوى أكثر من الفواكه وبالرغم من ذلك هناك اهتماما من جانب بعض المواطنين بالفاكهة من خلال الشراء والسؤال المستمر عن أنواع الفواكه الموسمية مثل البرتقال واليوسفي حيث يتساءل البعض عن موعد توافر البطيخ والمانجو في الأسواق نظرا لاقتراب بدأ فصل الصيف.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف «البنا»، أن البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، ما بين 5.3 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و 6.5 جنيه، واليوسفي بين 6 و12 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، بعد أن وصل سعرها منذ عده أيام إلي 12 جنيها بينما يتراوح سعر الرمان ما بين 8 إلى 18 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أن سعر الحرنكش يتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها ويسجل الكيوي 26 جنيها ويتراوح سعر الكنتالوب ما بين 6 إلى 12 جنيهاً والتفاح ما بين 18 إلى 30 جنيها كما يتراوح سعر العنب المستورد ما بين 30 إلى 40 جنيها.