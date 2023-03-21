شعبة الخضر: استقرار أسعار الفاكهة قبل رمضان.. والبرتقال بـ5.5 جنيه

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الفاكهة في الأسواق، وانخفاض أسعار أنواع معينة، حيث تتابع الحكومة باستمرار السوق المصرية، لرصد أي تلاعب في الأسعار.

إقبال من المواطنين على الشراء

وأضاف النجيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل أنواع الفواكه متوفرة في الأسواق، وهناك إقبال من جانب المواطنين على الشراء، خاصة شراء الأنواع الصالحة للتخزين، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر من أكبر مصدري الموالح على مستوى العالم، إذ تصدر البرتقال والفراولة المجففة والتمور.

أسعار الفواكه اليوم

أضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 6 و12 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها كما يتراوح سعر الموز البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيهات.