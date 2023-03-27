مصرع سائق توك توك وإصابة آخر في حادث انقلاب غرب الإسكندرية

لقي شاب ثلاثيني، سائق توك توك، مصرعه وأصيب آخر، إثر انقلاب مركبة توك توك على طريق الهوارية بنطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، غرب الإسكندرية، منذ قليل وذلك قبل ساعات قليلة من إفطار اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، فيما لم يؤثر الحادث على الحركة المرورية على الطريق، وتم رفع حطام التوك توك .

تفاصيل مصرع سائق توكتوك قبل الإفطار في الإسكندرية

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود إشارة من إدارة مرور الإسكندرية بوقوع حادث مروري على الطريق الدولى غرب الإسكندرية، ووجود حالة وفاة ومصاب بسبب الحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة برج العرب، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث انقلاب مركبة توك توك ووفاة قائدها وإصابة آخر تواجد معه في ذلك التوقيت.

رفع حطام الحادث وفتح الطريق

على الفور تدخلت الأجهزة المعنية وجرى رفع آثار الحادث ورفع مركبة التوك توك التي تهشمت بعد انقلابها على الطريق، بينما جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة وتم نقا الشخص المصاب إلى المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.