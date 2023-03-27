افتتاح معرض المشاركة المجتمعية للتعليم الفني في كفر الشيخ

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض المشاركة المجتمعية بمدرسة التجارة بنات، بتوجيهات اللواء المحافظ جمال نور الدين، ويضم ملابس خاصة بالطالبات وأسرهم تشتمل على «عبايات، تونيكات، جواكت، بدل رجالي، بدل مدرسية، بنطلونات أطفال، قمصان رجالي وأطفالي، شنط حريمي، وأحذية حريمي ورجالي وأطفال، بطاطين»، وجرى توزيع 28 شنطة رمضان تشتمل على «سكر، زيت طعام، سمن، بلح ، لوبيا، عدس، فول، ملح، مربى، شاي» لأسر التلميذات غير القادرين.

جاء ذلك بحضور عصام خليل، مدير المدرسة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووردة جاسم، مسئول المشاركة الاجتماعية بالمدرسة.

الاهتمام بمجالات الأنشطة المدرسية

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس منها مدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية بنات ،متضمنه الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبة، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وناقش الطالبات في عدد من الموضوعات الدراسية، وسألهم فيما درسوه.

فوائد الاهتمام بالمعامل المدرسية

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، عدد من المعامل المدرسية، موجهًا بتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.