وكيل تعليم كفر الشيخ يستقبل الأم المثالية وأبناءها الثلاثة بالورود وممر شرفي

بممر شرفي واستقبال حافل، كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، موجهًا الشكر لها ولأسرتها وأبنائها الثلاثة من الأطباء، وذلك داخل مقر مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استقبال حافل للأم المثالية بكفر الشيخ

بادر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، استقبال الأم المثالية وأنجالها الثلاثة على باب مديرية التربية والتعليم، حتى مكتبه داخل ديوان المديرية، مقدمًا لها شهادة تقدير وبوكيه ورد للأم المثالية بحضور أنجالها الثلاثة.

تحية تقدير للأم المصرية

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عصر الجمهورية الجديدة، حيث حرصت القيادة السياسية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعيات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحقيق المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص.

وأضاف عبدالله: «من دواعي الفخر أن تفوز 9 معلمات بالأم المثالية على وسام فخر لأبناء التربية والتعليم في كل محافظات مصر، وأن تكون الأولى على مستوى الجمهورية من كفر الشيخ، زادنا شرفًا وفخرًا بها أن تكون معلمة تفوز بهذا اللقب» موجهًا التحية لها، ولأبنائها الذين شاركوا والدتهم خلال رحلة كفاحها، والتي دامت لنحو17 عامًا، كللها الله بالنجاح عبر3 نماذج من أبنائها.