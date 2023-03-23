وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد حفل عيد الأم وافتتاح معرض الأنشطة بسيدي غازي

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة سيدي غازي الثانوية الفندقية، التابعة لإدارة سيدي غازي التعليمية، واطلع على ما شمله المعرض من أعمال متعددة بحجرات الأنشطة الطلابية، وحجرة رياض الأطفال، وحجرة التربية الفنية، والاقتصاد المنزلى، والمجال الصناعى، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، كما شاهد بعض الأعمال الفنية، والأعمال اليدوية من عِدة مدارس.

وكيل الوزارة يتفقد مدرسة سيدي غازي الثانوية الفندقية

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة سيدي غازي الثانوية الفندقية، وشمل تفقده المطعم، والحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة، والمكتبة، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل، وتابع الأعمال التي يقوم بها الطلاب أثناء تجهيز الأطعمة المتعددة.

احتفالية عيد الأم بإدارة سيدي غازي التعليمية

كما شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، احتفالية عيد الأم بإدارة سيدي غازي التعليمية، وذلك بحضور المهندس أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور عبد المعبود علي داود، مدير عام إدارة سيدي غازي التعليمية، ومحسن البحراوي، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالإدارة، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتورة إيمان أبو القاسم، موجه عام التربية النفسية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومنصور الشاملي، موجه عام المجال الصناعي، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء بالإدارة.

وقال وكيل الوزارة، إن اليوم يوم حصاد لعمل وجهد طوال العام، وأنه بمثابة كارت معايدة على كل أم، معرباً عن سعادته بمستوى الأنشطة الطلابية، مؤكداً دور الأنشطة الطلابية فى دعم العملية التعليمية، وربط المجتمع المدرسى بتطورات الحياة ومتطلبات العصر، وأهميتها في تكوين شخصية الطالب، وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته.