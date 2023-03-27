ناقدة فنية تشيد بتصوير مسلسل سره الباتع.. وتوجّه التحية لـ سامح سليم

أشادت الناقدة الفنية فايزة هنداوي بمسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، المأخوذ عن قصة للكاتب يوسف إدريس، المعروض خلال سباق الدرما الرمضانية 2023، مشيرة إلى أنّ التصوير أحد عناصر القوى في المسلسل، كما وجّهت الشكر لمدير التصوير سامح سليم.

وقالت فايزة هنداوي، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»: «أكتر حاجة لفتت نظري في مسلسل سره الباتع هو التصوير، خصوصا في الجزء التاريخي، مدير التصوير المبدع سامح سليم عامل شغل جامد جدا بقيادة المخرج خالد يوسف».

فايزة هنداوي: إبداع في تصوير المجاميع بـ «سره الباتع»

وتابعت حديثها عن مسلسل سره الباتع: «فيه إبداع في تصوير المجاميع والمعارك باستخدام نظرة عين الطائر اللي استخدمت أيضا في التعريفات بالأماكن وكان استخدامها موفق جدا، وواضح إن الصرة بها عمق باستخدام عدسات طويلة البعد، وده بيعمل مستويات متعددة وبيثري الصورة جدا، إضافة إلى استخدام One Shot كتير بإتقان رغم صعوبته».

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وصلاح عبدالله، وحسين فهمي.