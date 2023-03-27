ينتظر الجمهور معرفة مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، لمتابعة تطورات الأحداث التي يقدمها المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني لأول مرة طوال مشواره.

مسلسل سره الباتع للفنان أحمد فهمي

وجرى إعلان مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وستكشف أحداث حلقة اليوم مقام السلطان حامد الذي يبحث عنه أبطال العمل، خاصة أحمد فهمي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر أكثر من قناة، من بينها قناة الحياة وترددها كالتالي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

وأيضا يعرض عبر قناتي on وon drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

وتعرض قناة الحياة مسلسل سره الباتع في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، أما قناة on فتعرضه الساعة السابعة والنصف مساء، وعبر قناة on drama الساعة السادسة والربع مساء.

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع مأخوذ من رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس ويدور في حقبتين من الزمن.