«التموين» تبدأ صرف استعاضات أبريل لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني

بدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية، والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن رئيسي، صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر أبريل المقبل، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

صرف سلع الأرز والزيت والسكر

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركتي الجملة، أكد صرف 32 سلعة متنوعة بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف.

الضخ اليومي للمنظومة التموينية

وأشار التقرير إلى أنّ الشركتين يضخان 4 آلاف طن سكر يوميا على المنظومة التموينية، ونحو 3 آلاف طن زيت يوميا، وألف طن أرز، إضافة إلى 1000 طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم، وأضاف التقرير الوارد من الشركتين، أنّ نسبة صرف السلع التموينية لشهر مارس وصلت إلى 99%.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، بأنّ صرف الاستعاضات للمنافذ يكون قبل بداية الشهر حتى تكون منافذ الصرف جاهزة لاستقبال المواطنين، وأكد أنّ السلع التي تطرح للمواطنين على بطاقة الدعم سلع جيدة ويتم متابعتها تموينيا شهريا.

وأضاف أحمد كمال، أنّ وزير التموين يتابع يوميا صرف السلع التموينية سواء من المخازن أو المنافذ.