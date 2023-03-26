استكمال صرف السلع التموينية عن شهر مارس 2023.. باق 5 أيام

تستكمل منافذ بقالي التموين صرف السلع التموينية عن شهر مارس 2023 لأصحاب البطاقات التموينية ممن لم يصرفوا مستحقاتهم التموينية حتى الآن، إذ ينتهي الصرف بعد 5 أيام، فيما وصلت نسبة صرف السلع لـ95% منذ مطلع الشهر الجاري.

صرف السلع التموينية

وشهدت أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 ثباتا واستقرار في الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فضلا عن خفض أسعار باقي أسعار السلع الأخرى التي تضمنتها قائمة السلع التموينية، وتفتح منافذ البقالين أبوابها للمواطنين لصرف مستحقاتهم يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء تيسيرا لهم لصرف مستحقاتهم طوال اليوم.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.