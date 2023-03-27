زراعة الأشجار في 10 مراكز بكفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

شهدت مدن وقرى مراكز سيدي غازي قلين والرياض وفوه والحامول وبلطيم وبيلا ودسوق وسيدي سالم والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، زراعة الأشجار المثمرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

زراعة شتلات أشجار مثمرة

تابع أحمد علي عيسى، رئيس مدينة سيدى غازي، عبر بيان اليوم، مجهودات فريق العمل بالوحدة المحلية بزراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والمثمرة بالمدينة، ومتابعة الأعمال الجارية بحديقة الميدان وري النجيلة والأشجار، بحضور رضا حوا، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، ومدير قسم النظافة، ومدير الحملة بالمدينة، مؤكداً على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار المثمرة في قرى كفر الشيخ، من قبل العاملين بالوحدة المحلية.

زراعة أشجار مثمرة بمركز الرياض

بينما تابع اللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، زراعة الأشجار على رافد الطريق الدولي الساحلي مقابل قرية الحصفة، ومتابعه أعمال زراعة الأشجار بقرية البرية وتوابعها، وزراعة أشجار مثمرة وذلك بمدرسة طلمبات 7 للتعليم الأساسي، وزراعة الأشجار وريها بالرافد الدولي بنطاق قرية أبو ريا.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، زراعة الأشجار المثمرة بمدخل المدينة وقرية أبو دراز، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين، والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية، للتغيرات المناخية.

وقام اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس ومراكز الشباب والحدائق وقرى مركز قلين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بزراعة الأشجار بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، بالمدارس والمؤسسات الحكومية.

وفي مدينة الحامول، تابع عام القصيف، رئيس المدينة، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بزراعة الأشجار بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، بالمدارس والمؤسسات الحكومية ضمن التوصيات مؤتمر المناخ وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.

تنفيذ المبادرة في بلطيم

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، زراعة الأشجار المثمرة بمدخل المدينة وداخل المدارس والكورنيش، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال زراعة الأشجار بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، مشدداً على الإشراف والمتابعة المستمرة لري الأشجار وزراعتها بشكل جمالي للحفاظ على عليها.

كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، بإجمالي 724 شجرة، تشمل أشجار «البرتقال - الرمان - كاربس - جازورين - أكاسيا ـ اليوسفي - جوافة - الليمون - الزيتون - النبق - فرش الزجاج»، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية بمدينة دسوق والوحدات القروية التابعة لها.