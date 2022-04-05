كيف تنتهز فرصة شهر رمضان وتقلع عن التدخين.. إليك أهم الخطوات

يرغب العديد من الأشخاص المدخنين، في انتهاز فرصة شهر رمضان الكريم من أجل التوقف عن عادة التدخين استغلالاً لفترة الصيام، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الطريقة الأمثل وخطوات الإقلاع عن التدخين بداية من شهر رمضان.

شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين

وقالت الدكتورة ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال الفيديو، إن الكثير من المدخنين يفكرون في التوقف أو الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان الكريم، وهم بالفعل يفكرون بطريقة صحيحة لأن شهر رمضان يعتبر فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين، لأنه يمر تقريباً بنفس أعراض الانسحاب التي من الممكن أن يشعر بها عندما يتوقف عن النيكوتين.

وأضافت «ريهام»، أنه رغمًا عن إرادة الشخص فإنه يمتنع عن تناول الطعام وشرب السوائل وبالتالي يشعر بالصداع أو التعصب بسهولة أو المزاج السيء، وهي تقريبا تشبه أعراض الانسحاب التي يشعر بها المدخن عندما يبطل تدخين، وهي فرصة لأن الشخص المدخن سوف يمر بتلك الأعراض وجميع من حوله يشعرون أيضاً بذلك.

وأوضحت «ريهام»، أنه إذا قرر الشخص المدخن أن يقلع عن عادة التدخين خلال شهر رمضان الكريم، سوف يشعر إن الأعراض تقل بالتدريج مع مرور الأيام بشرط أن يلتزم بعد الفطار بعدم التدخين أيضاً وهي الفترة التي من الأساس لا يستهلك بها كميات كبيرة من التبغ، مشيرة إلى أنه إذا استطاع الشخص الاستغناء عن التبغ خلال 30 يوم في شهر رمضان، سيشجعه ذلك على الاستمرار في الإقلاع عن التدخين.

الإقلاع عن التدخين بشكل تدريجي

وتابعت نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه إذا رغب المدخنين في الاقلاع عن التدخين بشكل تدريجي سوف يشعروا أيضاً بأن حدة أعراض الانسحاب تقل أيضاً بالتدريج يوماً بعد يوم، مؤكدة أنهم يجب عليهم تقليل معدل الاستهلاك في الفترة ما بين الإفطار والسحور بشكل يومي، مع الالتزام بأن الشخص المدخن يستغنى أولا عن السجائر التي يشربها وقت الفراغ أو التسلية ثم بعد ذلك يبدأ في الاستغناء عن الأوقات المقدسة بالنسبة له في شرب السجائر مثل بعد وجبة الإفطار أو قبل أذان الفجر أو مع فنجان القهوة.