تعطل موقع الجمعية الوطنية الفرنسية بسبب قراصنة موالين لروسيا

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بأن موقع الجمعية الوطنية الفرنسية تعطل نتيجة هجوم لقراصنة موالين لروسيا.

ألمانيا تتعرض لقرصنة إلكترونية

وفي يناير الماضي، قال مسؤولون في ألمانيا إن العديد من المؤسسات في البلاد تعرضت لهجمات إلكترونية، واتهموا مجموعة من القراصنة الروس بالوقوف خلفها، كما قالت الهيئة الفيدرالية للأمن السيبراني إن مجموعة القراصنة الروسية «كيلنت» أعلنت أتعا ستنفذ هجمات في ألمانيا، مستهدفة عدة مطارات، ومواقع حكومية وشرطية.