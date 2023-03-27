بولندا تعلن اعتقال أجنبي بتهمة التجسس لصالح روسيا

أعلن التلفزيون البولندي، اليوم الاثنين، أنَّ جهاز مكافحة التجسس العسكري البولندي اعتقل أحد المواطنين الأجانب في غدانسك، واتهمه بالتجسس لصالح روسيا، بحسب ما أفادت شبكة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

المشتبه به يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات

وقال التلفزيون البولندي إن المعتقل متواجد في بولندا منذ يناير الماضي، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما يزعم الأمن البولندي، بأن المشتبه به كان مكلفا بجمع المعلومات عن مواقع البنية التحتية الحيوية في شمال بولندا، وقالت إنَّه تمّ القبض عليه في 21 مارس الجاري، وقررت المحكمة اعتقاله على ذمة التحقيق لمدة 3 أشهر.

بدورها، قالت جراجينا فافرينيوك، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في مدينة «غدانسك» البولندية الواقعة على بحر البلطيق، إنَ المدعي العام وجه للمعتقل تهمة القيام بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الروسية، مضيفة أنَّ المشتبه به اعترف بممارسة نشاطات تجسسية أثناء الاستجواب، وقدم التفاصيل للمحققين.