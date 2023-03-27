عالم بالأزهر: ظهور السيدة نفسية في رسالة الإمام أمر محمود للتعلم من سير الصالحين

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تجسيد شخصية الإمام الشافعي من الأمور الإيجابية لا سيما بعد تقديمه كفقيه عصري اكتسب استنارة دينية بقدومه إلى مصر.

الفتوى تتغير بتغير الزمان

وأضاف «رضا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تقديم مثل هذه النماذج مهم للإعلام لكي يتم إيصال رسالة إيجابية إن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان، وأن الفقيه هدفه عموما البحث عما ينفع الناس، والوسطية والاعتدال، وجعل الدين أحد أدوات النهضة الحديثة لا الهدم، وهذا موجود في مدرسة الإمام الشافعي.

وتابع: «اختيار تقديم الإمام الشافعي في شخصية أمر مهم لما له من رجاحة عقل وتفكير ديني مستنير مستقي من دراسات عميقة من الفقه وأصوله».

أهمية ظهور السيدة نفيسة

واستكمل: «ظهور السيدة نفيسة والصالحين في العمل الدرامي أمر محمود ويمثل قدوة للناس وأن هذه الأعمال التاريخية وتوثق الشخصيات التي نتعلم من صالحهم الذين يحاولون المحافظة على الود بينهم وبين الناس لا سيما وأننا نجد بعض التيارات الإرهابية تفكر أنه كلما تخلى عن الود بينه وبين الناس يكون بذلك الأقرب لله وهو مفهوم خاطئ ومنافي لسير الصالحين الذين نريد تقديمهم في أعمال درامية رصينة المستوى تقدم محتوى يستفيد منه القاصي والداني».

واختتم: «نحن أمه لا تقرأ ونعتمد على الشاشة في تثقيفنا فتقديم عمل درامي مرئي وسماعي، نقدم من خلاله كل ما هو طيب ويدعم الوسطية والاعتدال، وعندما تسلك الدراما هذا المسلك يكون كل العاملين فيها في حالة جهاد في سبيل الله».