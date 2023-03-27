محافظ قنا يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبي لمركز شباب الخوالد بأبوتشت

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمركز شباب الخوالد بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت ضمن مشروعات حياة كريمة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

مركز شباب الخوالد

وقال محافظ قنا إن مركز شباب الخوالد بأبوشوشة يقع على مساحة 5425 مترا، منها 150 مترا للمبنى الإداري، و4500 متر ملعب كرة قدم يصلح للعب مباريات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، وباقي المساحة عبارة عن مساحات خضراء.

ويتكون المبنى الإداري من طابقين يضم صالة ألعاب وغرفة تنس طاولة وغرفتين للأنشطة وجيم ودورات مياه منها دورة مياه مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة، بتكلفة بلغت 6 ملايين و500 ألف جنيه، فضلا عن تزويده بـ«رامبات» لتسهيل دخول وخروج ذوي الاحتياجات الخاصة.

37 مركز شباب بقنا

وأضاف الداودي، أنه يجري إنشاء وتطوير37 مركز شباب في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، فضلا عن بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيا وعقليا، مشيدا بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة للشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم.