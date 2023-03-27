تنفيذ المشروع القومي للقوافل الرياضية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمشروع القومي للقوافل الرياضية الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التي لا يوجد بها منشآت رياضية أو مراكز شباب .

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنعاء مستقبل الوطن.

تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية في القرى النائية

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة بتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية بمشاركة عدد من شباب وفتيات قرى حياه كريمة بمركز الحسينية وذلك إيماناً بأحقيتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وجعل الرياضة أسلوب حياة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات التدريبات الرياضية تمت داخل مركزي شباب الظواهرية وبحر البقر 2 ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري بقري مركز الحسينية لإتاحة الفرصة للشباب والفتيات لممارسة الألعاب الرياضية والمشاركة في المسابقات والفعاليات المختلفة وتأهيل المتميزين منهم للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية وكذلك قضاء أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة حيث أعرب الشباب والفتيات المشاركين في الأنشطة الرياضية عن سعادتهم بتلك المبادرة والتي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ودعم حركة الرياضة بقرى حياه كريمة بمركز الحسينية.