محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لـ3 مشروعات ضمن «حياة كريمة»

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد علي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مجدي أيوب مدير عام ري غرب قنا، والمهندس محمد جيلاني مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

نقطة إسعاف بخانس

استهل محافظ قنا، جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لنقطة إسعاف بخانس التي تقع على مساحة 288 م، ضمن مشروعات حياة كريمة بتكلفة مالية بلغت ثلاثة ملايين و338 ألف جنيه، حيث يضم المبنى جراجا يستوعب سيارتيّ إسعاف، ومبنى إداريا يضم غرفة IT، وصيدلية، واستراحة أطباء، وسوف تخدم الطريق الزراعي، وأهالي قرية بخانس البالغ عددهم حوالي 80 ألف نسمة في التعامل الفوري والسريع مع أي حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفي لإستكمال العلاج.

مجمع خدمات بخانس

وافتتح محافظ قنا التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية بخانس، والذي تم إنشاؤه على مساحة 450 م تقريبا، ويتكون من ثلاث طوابق تشمل (مركز تكنولوجي – سجل مدني – شهر عقاري – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعي )، وسوف يسهم المجمع في إنهاء معاناة سكان القرية في الحصول على الخدمات، من خلال استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

مجمع خدمات زراعية

وتابع محافظ قنا، جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية بخانس، والذي تم إنشاؤه على مساحة 201م ، طبقا للنموذج رقم 1 التي أعدته وزارة الزراعة ، ويتكون من طابقين ويضم (مركز تجميع ألبان - الشيلر - الغسيل المركزي - مكاتب غرفة التحكم - غرفة الكهرباء - معمل - وحدة بيطرية - مكتب إرشاد )، وسوف يسهم المجمع بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي والإعتماد على أنظمة الري الحديث.