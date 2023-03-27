الانتهاء من تغطية ترعة «الفاوية» في قنا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

انتهت الجهة المنفذة لمشروع تغطية ترعة الفاوية، بالوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، بمركز دشنا، في محافظة قنا، من أعمال التبطين، في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري.

مشروعات «حياة كريمة»

وتم الانتهاء من تغطية الخطة الموضوعة لمشروع التغطية، والذي بلغ بطول 288 مترًا، مع العمل على إزالة كافة المعوقات التي كانت تتعارض مع الأعمال المنفذة.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إنه في ظل التوجيهات المشددة من القيادة السياسية واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، ساهم ذلك في إنجاز مشروع حياة كريمة بمعدلات قياسية.

مشروع تبطين الترع

وأشار «جيلاني»، إلى أن مشروع تبطين وتغطية الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة، لهذا المشروع الذي سيقضي على بؤر التلوث الموجودة في بعض المصارف، وحماية المواطنين من الحشرات الضارة.

وأكد رئيس القرية، أنه تم العمل على تمهيد وتسوية ورش منطقة الترعة المغطاة في الفاوية أبو مناع قبلي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة للارتقاء بمستوى ‏الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على مشكلاتهم، واتخاذ ‏الإجراءات والحلول العاجلة ‏المناسبة حيالها‎.