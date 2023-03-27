نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة بأسوان تصل لـ100%.. وحدات طب أسرة ومدارس

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء عدد من المشروعات المتنوعة في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا التي من شأنها تيسير سبل العيش على الأهالي وتوفير الخدمات المختلفة التي حُرمت منها بعض القرى لفترات طويلة، كالخدمات الصحية والسكنية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات المتنوعة، سعيا من المبادرة لتطوير حياة المواطن المصري البسيط.

مشاريع حياة كريمة في أسوان

وشهدت المحافظات والقرى المختلفة إنشاء العديد من المشروعات، منهم محافظة أسوان التي نالت على قراها على قسط كبير من التنمية والمشاريع من قِبل حياة كريمة، منها قرية المنشية الجديدة بكوم إمبو، وتخدم مشاريع المؤسسة في هذه القرية 45 ألف مواطن من الأهالي منتشرين في 21 قرية فرعية ونجع تابع.

واهتمت مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية المنشية الجديدة بقطاع التعليم، وعملت على صيانة ورفع كفاءة مدرسة الكمبيل للتعليم الأساسي بالإضافة إلى مدرسة المنشية الجديدة، مدرسة المنشية شرق الابتدائية ومدرسة أبو راوى الابتدائية، فضلا عن توسعات مدرسة الحروب للتعليم الأساسي، إضافة إلى عمل المؤسسة على مشروعات إنشاء وحدة طب أسرة بالقرية، وقد وصلت نسبة تنفيذ كل مشروع منهم إلى 100%.

إحلال وتجديد مركز شباب المنشية الجديدة

وتناولت مشروعات حياة كريمة في القرية قطاعات مختلفة، منها مشروع إحلال وتجديد مركز شباب المنشية الجديدة، ومشروع إنشاء وحدة إسعاف السلسلة، فضلًا عن مشروع إنشاء ملعب خماسي وتطوير المبنى الإداري بمركز شباب السلسلة، وصلت نسبة تنفيذ كل مشروع منهم إلى 98%، أما عن مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحري، وصلت نسبة تنفيذه لـ95%.