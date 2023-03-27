جولة مفاجئة لوكيل «صحة كفر الشيخ» في وحدة الحمراوي الصحية لمتابعة سير العمل

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية مفاجئة، اليوم الاثنين، على وحدة الحمراوي الصحية التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من وجود الفرق الطبية ومعالجة بعض السلبيات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة دعاء وهدان، عضو المكتب الفني بالمديرية.

وكيل الوزارة تستمع إلى المواطنين

وخلال جولتها التفقدية، اطمأنت وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وحُسن سير العمل، كما استمعت إلى المترددين على الوحدة الصحية لتطمئن منهم على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط الضعف والقوة في تقديم الخدمة الطبية لهم.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بدور فريق العمل بوحدة الحمراوي الصحية، وما يُقدمونه من جهد أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد مركز تدريب الحمراوي

وفي سياق متصل، تفقدت وكيل الوزارة، مركز تدريب الحمراوي، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي يُقدمه المركز لتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية، من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجولات الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات الطبية الكاملة للمواطنين.