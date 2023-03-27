يسعى المواطنون لمعرفة موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الاثنين 27-3-2023، خامس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يختلف الموعد من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الاثنين في 27-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء، وهو كالتالي:

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم 27-3-2023

وتحين صلاة المغرب في البحيرة في تمام الساعة 6:13 دقيقة بفارق دقيقة عن موعد أذان المغرب أمس الأحد 26-3-2023، وعن عدد ساعات الصيام في البحيرة بلغت 14 ساعة و 8 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد ساعات أمس.

موعد الإفطار في البحيرة اليوم الاثنين 27-3-2023

وعن إمساكية خامس أيام شهر رمضان في البحيرة والتى توافق 27-3-2023طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية جاءت كالتالي:

فجر 4:25 صباحاً

ظهر 12:4 مساءً

عصر 3:33 مساءً

المغرب 6:13 مساءً

عشاء 7:32 مساءً

الأوقاف تواصل حملاتها لتطهير المساجد

ووجه وكيل وزارة الأوقاف في البحيرة بضرورة استمرار حملات تطهير المساجد على مدار اليوم في مختلف المراكز والقرى.