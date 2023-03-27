ساعات قليلة وينتهي صيام يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثيرين عن موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023 الموافق 5 رمضان 1444 هجريا، حيث إنّ الصيام يبدأ من فجر اليوم وحتى أذان المغرب، مع أجواء رمضانية مميزه في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم

ويبحث الآلاف عن موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023، حيث أعلنت الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي أن موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و10 دقائق، وموعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و 23 دقيقة، وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 14 ساعة و 7 دقائق.

مواقيت الصلاة في القاهرة الاثنين 27-3-2023

وأوضحت هيئة المساحة مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الاثنين وجاءت كالتالي، موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر بالضبط، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنص، وموعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023 في تمام الساعة السادسة و 10 دقائق، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة.