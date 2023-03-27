القارئ فهمي أحمد يبدع في تلاوة القرآن بمساجد البرازيل عبر قناة الناس

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، عبر قناة الناس لقطات لتلاوة مباركة بصوت القارئ فهمي أحمد فهمي، من مدينة كامبيناس من البرازيل.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.