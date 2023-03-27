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قناة الناس تبث تلاوة قرآنية للمقرئ محمد الحناوي في مسجد باليابان

كتب:

محمد متولي
02:52 م | الإثنين 27 مارس 2023
الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي

الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي

قدم الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد طوكيو في دولة اليابان، تلاوة خاشعة خلال إمامته الصلاة.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

 

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