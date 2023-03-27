محمود حسن الدشناوي يتلو القرآن في ألمانيا عبر قناة الناس

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، لقطات من إقامة شعائر الصلاة وتلاوة مباركة بصوت القارئ محمود حسن الدشناوي، من ولاية جيسن بدولة ألمانيا.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، وواشنطن بأمريكا، وفرنسا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتنقل قناة الناس شعائر الصلاة من مختلف دول العالم طوال شهر رمضان، بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.