رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عبدالناصر شعيب الكومي يبدع في تلاوة القرآن بمساجد الأرجنيتن عبر قناة الناس

كتب:

محمد متولي
03:20 م | الإثنين 27 مارس 2023
عبدالناصر شعيب الكومي

عبدالناصر شعيب الكومي

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، لقطات لتلاوة عطرة بصوت القارئ عبدالناصر شعيب الكومي، من بوينس آيرس، من دولة الأرجنتين.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

اقرأ المزيد:

سفراء دولة التلاوة.. أصوات مصریة من مختلف دول العالم على قناة الناس في رمضان

سفراء دولة التلاوة حول العالم على قناة الناس في شهر رمضان (فيديو)

برنامج «سفراء دولة التلاوة» يزين قناة «الناس» في ثوبها الجديد

سفراء دولة التلاوة.. محمود النجار يبدع في تلاوة القرآن بمساجد باكستان
بقلم محمد متولي