زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لبلاده

أكد زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد حمزة يوسف، عزمه على تحقيق الاستقلال لإسكتلندا في حال تم انتخابه غدا رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الإسكتلندي.

تقدير تصويت الشعب له

وقال يوسف - في كلمة عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب الوطني الإسكتلندي خلفا لنيكولا ستورجون - إنه إذا تم انتخابه رئيسا للوزراء فإنه سيكون رئيس وزراء لجميع الإسكتلنديين، وسيعمل جاهدا لنيل احترام وثقة الشعب الإسكتلندي.

وأوضح زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد، أن أولويته الفورية ستكون مواصلة حماية كل إسكتلندي من الضرر الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، كما سيعمل على إصلاح وتعافي نظام الرعاية الصحي والقطاعات العامة الحيوية الأخرى، وسيدعم سلامة الاقتصاد الإسكتلندي ويحسن فرص الحياة لجميع أفراد الشعب في أنحاء البلاد.

وأعرب عن سعادته لفوزه بزعامة الحزب قائلا: «أشعر إنني الرجل الأكثر حظا في العالم لوقوفي هنا كزعيم للحزب الوطني الإسكتلندي؛ الحزب الذي انضممت إليه منذ 20 عاما مضت والذي أكن له محبة عميقة»، كما تقدم بالشكر لنيكولا ستورجون على عملها المتفاني.

فوز الحزب الوطني الإسكتلندي

وفاز يوسف بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي في وقت سابق اليوم بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا.

وإذا تم انتخاب يوسف غدا الثلاثاء، من قبل البرلمان الإسكتلندي فسيصبح رئيسا للوزراء.

كان أعضاء الحزب الوطني الإسكتلندي قد بدأوا التصويت لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجون التي أعلنت بشكل مفاجئ استقالتها الشهر الماضي بعد أن أمضت 8 سنوات كزعيمة للحزب وللحكومة الإسكتلندية.