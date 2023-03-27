مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5.. يسرا تصاب بالأرق بسبب «أوزو»

شهدت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5، إصابة الفنانة يسرا التي تجسد دور الدكتورة سماح بالأرق بسبب صراخات الرضيع أوزو نجل الفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت وذلك بعد أن مكثت في منزلهم لعدم امتلاكها منزل في القاهرة بعد عودتها من الخارج.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5، استكملت تفاصيل حلقته بقيام محمد محمود بأرسال أوتاكا الذي يعمل لديه إلى المنطقة التي تقع فيها شقة يسرا لكي يتعرف على ما حدث ليسرا حينما ذهبت إلى منزلها ووجدت أن الشقة قد بيعت لشخصين آخرين بسبب قيام محمد محمود بتزوير أمضتها وقيامه ببيع الشقة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5 من إخراج عمرو صلاح

ظهرت مايان السيد ضمن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5، حيث انها طلبت من عنبة الذى تقيم لديه ان يأخذها معه من اجل ان تبحث عن والدتها.

وطلب آدم الشرقاوي من والدته يسرا خلال الحلقة أن يأكل من طعام شيماء سيف، ولكن والدته رفضت قبل أن يطمئنون على شقيقتهم.