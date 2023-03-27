مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4.. يسرا تبحث عن سماح

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إقبالًا كبيرًا من الجمهور وخاصة أحداث الحلقة 4، إذ كان بها العديد من الكوميديا حول عائلة «سميحة» فور عودتهم من كندا، التي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها «سماح» و«سامح» حيث تتوالى المغامرات بينهم لتصل إلى الميراث.

أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4

بدأت الأحداث بوصول «سميحة وسامح» أمام كشك عم عمران في محاولة منها للبحث عن سماح ولكن لا تجدها.

وتوالى الأحداث حتى مشهد اعتراض أكرم على استخدام جهاز بصمة الحضور والانصراف، واعتباره ناقلًا للفيروسات والعدوى، ويطلب عوني من أكرم كتابة مذكرة مهمة.

1000 مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4

ويخبر أكرم، فوقية، بحاجته للراحة والنوم بعض الوقت، وتطلب منه أن ينام بجانب «أوزو» ويخبرها أن لديه مذكرة يجب الانتهاء منها.

ويتصل أكرم بفوقية ويخبرها بوجود الدكتورة سميحة أمام البيت، وتطلب منه زيادة طلبات العزومة.

تصعد فوقية للبلكونة في محاولة منها لإقناع الدكتورة سميحة للصعود ويطلب منها السائق «أمين» وجيران الشارع وتصعد، ترفض سميحة الصعود وتنتظر أكرم، يطلب أكرم منها الصعود وتوافق، تستقبلها هناء جارتهم ، وتطلب منها فوقية وهي ترحب بها في منزلها أن تكون متساهلة مع الآخرين، وتخبرها سميحة بحاجتها وحاجة سامح للنوم والراحة.