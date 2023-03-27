سعر طن الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «رفيع الحبة» بـ16 ألفا و850 جنيها

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين، تراجعاً جديداً للأرز رفيع الحبة، وذلك وفقاً لعمليات البيع والشراء في الأسواق الحرة والمتاجر بربوع محافظات مصر، بينما شهد طن الأرز الشعير رفيع الحبة حركة بيع كبيرة للغاية لليوم الرابع على التوالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد تراجعا جيدا للغاية للأرز الشعير رفيع الحبة، بما يعود بالنفع على المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 17 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 16 ألفا و850 جنيها، وسط تراجع بلغ 50 جنيها.

سعر الأرز اليوم الاثنين

وأوضح حاتم، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم يشهد وفرة في المعروض منه داخل الأسواق، لافتا أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان نحو81% من محصول الأرز الشعير رفيع الحبة وعريض الحبة، وفقاً للمنزرع خلال موسم الحصاد لعام 2022 من العام الماضي على مستوى محافظات الجمهورية.