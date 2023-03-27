«الداخلية»: ضبط 287 قضية مخدرات و123 قطعة سلاح ناري في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 287 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 314 متهما، كما تمّ ضبط 123 قطعة سلاح ناري بحوزة 107 متهمين..

وجرى تنفيذ 66681 حكما قضائيا، وضبط تشكيل عصابي، وضبط 27 متهما هاربا، وضبط 21 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 241 دراجة نارية مخالفة، وضبط 30 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

وجرى ضبط 21960 مخالفة مرورية، مع فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.