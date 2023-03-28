مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023
كتب:
نظيمه البحرواي
12:02 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
الصلاة - أرشيفية
مع سادس أيام شهر رمضان يحرص ملايين المسلمين في محافظة الشرقية على أداء الصلوات في أوقاتها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023:
الفجر 4:21
ظهر 11:59
عصر 3:30
المغرب 6:10
العشاء 7:29
موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023
ينطلق أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الساعة 4:21 صباحًا، ويسبقه موعد السحور، الذي يبدأ من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الرابعة صباحا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023
أما يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ليكون في الساعة 11:59 مساءً.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023
ويحين موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، ليكون في الساعة 3:30 عصرًا.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023
كما ينطلق موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في الساعة 6:10 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023
أما موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، يحين في الساعة 7:29 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023
ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، في رابع أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و9 دقائق.