مع سادس أيام شهر رمضان يحرص ملايين المسلمين في محافظة الشرقية على أداء الصلوات في أوقاتها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023:

الفجر 4:21

ظهر 11:59

عصر 3:30

المغرب 6:10

العشاء 7:29

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ينطلق أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الساعة 4:21 صباحًا، ويسبقه موعد السحور، الذي يبدأ من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الرابعة صباحا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

أما يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ليكون في الساعة 11:59 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويحين موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، ليكون في الساعة 3:30 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كما ينطلق موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في الساعة 6:10 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

أما موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، يحين في الساعة 7:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، في رابع أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و9 دقائق.