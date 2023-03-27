مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة.. أحمد مكي يسافر مصر مع مربوحة

بدأ قبل قليل، مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة بوجود أحمد مكي الذي يجسد دور الكبير أوي وزوجته رحمة أحمد التي تجسد دور مربوحة بعد الإفراج عنهما، حيث بدأت بتواجدهما في عيادة استشارية العلاقات الزوجية والتي نصحتهما بالسفر لأي مكان لتغيير روتين حياتهما، ويخبرها الكبير أن لدية شغل في مصر ولا يستطيع السفر مع مربوحة لتقترح عليه أن يصطحبها معه.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة بطولة أحمد مكي

وفي نفس المشهد من مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة بطولة أحمد مكي، يتصل زوج استشارية العلاقات الزوجية بها وتتحدث معه مكالمة رومانسة وتستأذن الكبير ومربوحة وبعد مغادرتهم المكان يتضح أن بينها وبين زوجها مشاكل وصلت للمحاكم.

نفاذي يحجز للكبير أوي في فندق بمصر

وفي مشهد آخر يجلس الكبير أوي مع نفادي على مقهي المزريطة، ويحكي له اقتراح استشارية العلاقات الزوجية بالسفر إلى مصر ليشجعه نفادي يقترح عليه أن يحجز له في أكبر فندق في مصر والذي ينزل فيه نفادي باستمرار.

مسلسل الكبيرأوي7 الحلة الخامسة بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد

مسلسل الكبير أوي7بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.