تفاعل الجمهور عن مسلسل الكبير أوي 7.. «شخصية أحمد مكي تطورت»

حظى مسلسل الكبير أوي 7 بتقييمات إيجابية من قبل النقاد وجمهور المسلسل، إذ تميز بأداء عالي الجودة والكثير من المواقف الكوميدية التي أضحكت المتابعين أثناء مشاهدته، وقال البعض إنه من أروع الأعمال الكوميدية والتي ترفه عن الناس وتجعلهم يضحكون ويستمتعون، ولذلك فهو يستحق المتابعة بشكلٍ كبير.

نضج شخصية الكبير أوي

وأعرب البعض عن تطور شخصية الكبير في الجزء السابع، والتي أصبحت أكثر نضجًا وذكاءً، ولكنها ما تزال تحتفظ بطابعها الكوميدي الذي يجذب عشاق المسلسل، وأكد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماع ان الممثل أحمد مكي يمتاز بالحداثة والتطور، ولديه حس فني عالي يجعله قريب من القلوب ويجعل المشاهد مستمتعًا.

الكبير أوي 7 تريند على طول

وحقق مسلسل الكبير أوي 7، نجاحا كبيرا، حيث تصدّر التريند في أول ساعات من عرضه حتى الآن حيث لقت أحداث الحلقات السابقة منه تفاعلا كبيرًا من الجماهير، وأبدوا إعجابهم بأداء مربوحة والكبير، وتزامن المغامرات والكوميديا المتلاحمة بينهم، حيث ينتظر المشاهدون الحلقات القادمة لاستمرار الكوميديا والضحك.