مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الخامسة.. مربوحة تغني لشيرين عبدالوهاب

شهد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الخامسة، أحداث كوميدية عديدة بعد أن قرر الكبير أوي السفر بصحبة مربوحة إلى مصر، استجابة لنصيحة استشاري العلاقات الزوجية لهما.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الخامسة.. سفر مكي ومربوحة

كما سيطرت السعادة على مربوحة فور علمها بأن الكبير سيصطحبها معه الي مصر، في مشهد بمسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الخامسة، وبدأت بالتحضير للسفر حيث أخدت أكتر من 5 شنط سفر فيهم خزين وأجهزة كهربائية، لتتفاجا بالكبير أوي يمنعها وسمح لها بأخذ شنطة ملابسها فقط.

نجوم مصر حاضرين في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي

ومن سعادة مربوحة للسفر إلى مصر قامت بغناء العديد من الأغاني التي تشير إلى حب مصر أبرزها، مشربتش من نيلها لشيرين عبدالوهاب، لو سألت إنك مصري لنانسي عجرم، فيها حاجة حلوة لريهام عبدالحكيم و مقطع التي تغنت به متي سليم من اغنية يبقي أنت أكيد في مصر، وذلك في مشهد بمسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الخامسة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7

ويعرض المسلسل تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعة 2:00 مساء.