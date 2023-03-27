بيومي فؤاد لـ قناة الحياة: «أعيش بدعوة أمي.. وماتت راضية عني»

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه يعيش بدعوة أمه، مشيرا إلى أن أسرته لم تكن تحتاج إلى أي شيء، «إحنا مكنش لينا علاقة بالفلوس، وأبويا كان كسيب، ومفيش أي حاجة بنعوزها غير وبنلاقيها».

وأضاف خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «يمكن كنت أتمنى يبقى وضعي أفضل عشان أعمل لأمي أكتر وأسعدها أكثر، وكنت دايما صاحب فكرة أما أبويا أو أمي يتعبوا إنهم يتنقلوا للمستشفى لأن المستشفى لو مش هتفيدهم على المستوى الطبي فهيفيدهم على المستوى التمريضي، وأمي كانت مريضة سكر، ونظام الأكل في البيت مختلف عن المستشفى وإحنا مكناش بنحرمها من حاجة ونظام المتشفى أفضل».

علاقته بوالدته

وتابع: «أنا بحب الحلويات الشرقية وكانت بتقولي هات منها، وأما كنت بديها حته صغيرة عشان خايف عليها كانت بتحدفني بالطبق في وشي، عشان كدا كل ميتعبوا كنت أفضل أدخلهم المستشفى».

وفاة والدته

وأوضح: «أني ماتت وهي راضية عن الكل، لأنها كانت طيبة ومتسامحة، وروحت أزورها بالليل وقلتلها أنا رايح إسكندرية أعرض مسرح يوم الخميس 1 مارس 2007، وقبل القطر ميتحرك بعشر دقايق أخويا الكبير كلمني قالي البقاء لله».