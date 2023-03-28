يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الثلاثاء 28-3-2023، للتوقف عن تناول طعام السحور وبدء ساعات الصيام في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الثلاثاء 28-3-2023

تحرص «الوطن» على تقديم خدمة مواعيد الصلاة منها أذان الفجر في بورسعيد الیوم الثلاثاء 28-3-2023، وقد أعلنت هيئة المساحة المصرية المواعيد كالتالي:

- موعد آذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:18 صباحا

- الشروق الساعة 5:46 صباحا

- الظهر 11:56 صباحا

- العصر 3:26 مساء

- المغرب 6:07 مساء

- العشاء 7:26 مساء

عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الثلاثاء 28-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في بورسعيد حوالي 14 ساعة صيام، وتبدأ عقب أذان الفجر في الساعة 4:18 صباحًا، وتنتهي في 6:07 مساءً موعد أذان المغرب.