مسلسل سره الباتع الحلقة 6.. خالد الصاوي يوافق على زواج حنان مطاوع والسعدني

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 6 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني لعام 2023، الكثير من الأحداث، والتطورات على مستوى فترة وجود الحملة الفرنسية في مصر والوقت الحالي.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6

مسلسل سره الباتع الحلقة 6 شهد خروج الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي من السجن وذهابه إلى منزله ولكن هنا ظهرت والدة الشيخ حامد التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي، وانهارت من البكاء وعاتبت الشيخ سليم على تسليم ابنها الذي تم إلقاء القبض عليه من الفرنسيين لقتله عددا من الجنود الفرنسيين لأخذ حق الشيخ صابر الذي جسد شخصيته الفنان هشام الجخ.

وانتقل المشهد إلى حديث بين الشيخ سليم وابنته صافية وطمأنها حول خروج حامد وظلت صافية منهارة من البكاء وطلبت من والدها أن يوافق على زواجها من حامد إذا جرى الإفراج عنه وبالفعل أخبرها بأنها ستفرح وهنا ظهر صوت العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي ليحكي ضمن مذكراته عن باب الأمل الذي فتحه الشيخ سليم لابنته صافية.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يعرض عبر عدة قنوات منها الحياة، وذلك في الثانية عشرة صباحا وعبر شاشة قناة on فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعبر شاشة قناة on drama في تمام الساعة السادسة والربع مساء.