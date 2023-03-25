أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 4 رمضان 2023.. العثور على خطابين أسفل مقام السلطان حامد

بدأ منذ قليل عرض أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 4 رمضان 2023، وذلك عبر شاشة قناة on drama، الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى في توليفة درامية مميزة.

وانطلق عرض أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 4 رمضان 2023 بذهاب حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في العصر الحالي ومعه عدد من الشباب إلى واحد من مقامات السلطان حامد للحفر أسفله والبحث عن باقي خطابات العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، ويحكي فيه عن سر السلطان حامد.

وخلال حفر حامد أسفل المقام بالفعل وجد شيئا، وهو عبارة عن عضمة ولم يعثر على أي جواب أسفله.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت مجددا العصابة الخارجية التى تنتمي لها لونا التي تجسد شخصيتها الفنانة رانيا التومي، وطلبت من رجالها مواصلة الحفر أسفل المقام للعثور على الكنز والاحتفاظ بالخطابات إذا قابلتهم خلال الحفر ليحصلوا من خلالها عن أي معلومة.

وبالفعل ذهب أحد رجالهم والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق وتم الحفر تحت أحد المقامات وبالفعل وجدوا خطابين وذهبوا بهم إلى دكتورة لونا وأخبرتهم بأنها ستقوم بترميمهم وقراءتهم.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويجري عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وكذلك عبر شاشة قناة on وon drama وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، وعلى شاشة قناة on drama في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى قناة on في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكررة مسلسل سره الباتع حول سر السلطان حامد الذي تم عمل مقامات له في عدد من القرى.