بيومي فؤاد: «مش هشتغل كتير تاني وبدعي ربنا يكفيني شر قعدة البيت»

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لن يكثر من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة كما كان في السابق، موضحًا: «أسقطت قناع الكم عن نفسي وبطلت استخدمه تاني، وأنا وعدت إني مش هشتغل كتير».

«أدعو الله أن يكفيني شر قعدة البيت»

وأضاف خلال استضافته في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «كل الناس اللي قالت إن بيومي عشان سنه كبير بيعوض ما فاته كلام محترم ومنطقي لكن غير حقيقي، أنا أحب الشغل زي أبويا الله يرحمه، وفي صلاتي وأنا ساجد بدعي ربنا يكفيني شر قعدة البيت».

80 % من شغلي في السنة كسوف

وتابع: «أقعد في البيت في وسط عيالي بتفرج على ماتش أو فيلم أو باكل معاهم أو أنام في بيتي، لكن ربنا يكفينا شر قعدة البيت الوحشة و80% من شغلي في العام الواحد كسوف، وأحيانا بشتغل في أعمال مكتوب لها الفشل في جميع جوانبها، وربنا بينقذني عشان النية، والنية في كل شيء سواء بالفرح للزملاء أو التمني لهم بالخير».