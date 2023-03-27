قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:56 م | الإثنين 27 مارس 2023 جانب من الصلاة تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: الحياة تعود لطبيعتها في سيناء.. ومواطنون: نعيش أفضل أيامنا منذ 10 سنوات (فيديو) قناة الحياة ترسم البسمة على وجه أم أحمد.. «ابنها مريض ونفسها تجهز بنتها» بيومي فؤاد لـ قناة الحياة: «أعيش بدعوة أمي.. وماتت راضية عني» بيومي فؤاد لـ قناة الحياة: دعوة أمي المفضلة «ربنا يخبز لك عيشك» صلاة التراويح صلاة العشاء شهر رمضان مسجد الحسين قناة الحياة بقلم محمد أسامة رمضان