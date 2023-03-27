بيومي فؤاد لـ قناة الحياة: دعوة أمي المفضلة «ربنا يخبز لك عيشك»

قال الفنان بيومي فؤاد، إن والدته كانت دائمة الدعاء له بدعاء محدد وهو «ربنا يخبز لك عيشك».

وبدا عليه التأثر الشديد أثناء حديثه عن والدته خلال استضافته في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «أنا عايش بدعاها، عندما أجد رد فعل الجمهور الخليجي والناس بتقابلني في السعودية والكويت والإمارات بجمهور عريض لي في كل الدول العربية، بسأل نفسي عن الفرق بيني وبين الممثلين على الساحة وبلاقي الإجابة في دعوة أمي».

حلم والدته

وأضاف: «كان هيفرق النجاح والتوهج ييجي قبل وفاتها في 2007، أمي كانت طول عمرها تحلم إن حد من ولادها يشتغل في الفن، كانت بتحب المسلسلات والسينما وحكيم، وكانت فرفوشة وتكره النكد للغاية».

حب الضحك

وتابع: «كانت بتقول لزوجات أولادها هتنكدوا على نفسكم وفي الآخر كل دا هيعدي، وكانت دايما بتعدي كل حاجة وأما كنا ننسى عيد الأم كانت تاخد الموضوع بهزار، ودايما كانت متسامحة ولطيفة وتحب الضحك».