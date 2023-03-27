قناة الحياة ترسم البسمة على وجه أم أحمد.. «ابنها مريض ونفسها تجهز بنتها»

التقى الدكتور عمرو الليثي بالسيدة «أم أحمد» من خلال سيارة المفاجآت ببرنامج واحد من الناس، وكانت تبيع فوط في الشارع، ولديها 5 أولاد منهم واحد مريض والآخر مصاب في ظهره وهي مريضة سكر.

واستمع الليثي للسيدة التي أوضحت أنها تستيقظ الساعة 7 صباحًا وتذهب لبيع الفوط القطنية في الشارع وتصرف على زوجها وابنها المريضين، بالإضافة إلى باقي أولادها، وعندها بنت تجهزها للزواج وتحلم باستكمال الجهاز.

عمرو الليثي يشكر السيدة

ووجّه الليثي الشكر لـ «أم أحمد» لكفاحها وصبرها ورضاها، قائلا: «نحن نسير بسيارة المفاجآت ببرنامج واحد من الناس ونتقابل مع أهالينا بالمصادفة، وربنا أكرمنا بلقاك اليوم»، وأهداها الليثي 7 آلاف جنيه مساهمة من البرنامج لها ليساعدها على المعيشة.

يذكر أن برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يوميا على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس، سيارة المفاجآت، التي تحقق أماني وأحلام الناس يوميا وترسم البسمة على شفاهم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.

يذاع برنامج واحد من الناس في الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.