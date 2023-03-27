قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:55 م | الإثنين 27 مارس 2023 جانب من الصلاة تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: «الناس» تطوير بلا تفريط.. الشركة «المتحدة» تنجح في تطوير القناة وتضعها في ثوبها الجديد (ملف خاص) تطوير قناة «الناس» على أسس علمية يجمع بين التجديد والأصالة وخطة محتوى ديني وثقافي لمواجهة الفكر المتطرف ومعالجة قضايا العصر خريطة متنوعة على قناو الناس: «آيات بينات ونبي الرحمة».. وبث مباشر لـ«التراويح» علماء ودعاة: قناة «الناس» ستُحقّق طفرة فى نشر الدعوة الوسطية ونبذ العنف الناس صلاة التراويح رمضان شهر رمضان مسجد الحسين بقلم محمد أسامة رمضان