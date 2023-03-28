يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح وزائريها عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان، في ظل حرصهم على الالتزام بالصلاة لأدائها في توقيتاتها خلال الأيام المباركة، للاستفادة من الروحانيات في مثل هذه الأيام.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، والتي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، كالتالي:

- السحور في تمام الساعة 2:16 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:16 صباحا.

- الفجر الساعة 4:36 صباحا.

- الشروق الساعة 6:05 صباحا.

- الظهر الساعة 12:16 ظهرا.

- العصر الساعة 3:47 مساء.

- المغرب الساعة :6:28 مساء

- العشاء الساعة 7:47 مساء.

مدة ساعات الصوم

وتستمر ساعات الصوم في محافظه مطروح على مدار النهار من آذان الفجر وحتى أذان المغرب كالتالي في 6 رمضان.

وتسجل مدة ساعات الصوم: 14:12 ساعة.