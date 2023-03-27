تفاصيل قوافل الأحوال المدنية لتقديم الخدمات للمواطنين في 7 محافظات

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات للمواطنين، ومن بين تلك الخدمات، يقوم قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، كما تقوم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

تفاصيل القوافل

أما عن تفاصيل القوافل المجهزة طبيًا ولوجستيًا والتى يقوم قطاع الأحوال المدنية بإيفادها، فإن تلك القوافل تقدم للمواطنين خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وأسيوط والإسماعيلية وشمال سيناء.

استخراج 15781 بطاقة رقم قومي

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 15781 بطاقة رقم قومي، و22884 مصدراً مميكناً، كما يستمر عمل القوافل بتلك المحافظات اعتباراً من يوم 23/3/2023 في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين.

كما يواصل القطاع تلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة:

15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، ويتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

وتم استخراج وتوصيل 539 بطاقة رقم قومي و72 مصدراً مميكناً، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لـ10 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وتم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ 286 مواطنا ومواطنة، كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة البحر الأحمر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 76 مواطنة، ومواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع.

وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 280 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

كما تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وتقوم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية برصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم، إذ استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتمّ إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

كما أن وزارة الداخلية تواصل اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.