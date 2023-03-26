«الداخلية» تطرح 9 لوحات سيارات مميزة للبيع إلكترونيا.. أحدها بـ5 ملايين جنيه

طرحت وزارة الداخلية، 9 لوحات سيارات مميزة للبيع بأعلى سعر من خلال المزايدة الإلكترونية، وهي اللوحة الأولى «م ي ر 555»، والتي يتنافس على شرائها شخصين ووصل سعرها حتى الآن إلى 50 مليون جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها في 28 مارس الجاري.

أما اللوحة الثانية التي طرحتها وزارة الداخلية، فتحمل أرقام وحروف «ع ج م 1111»، ويتنافس على شرائها شخص واحد، ووصل سعرها حتى الآن إلى 75 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري، واللوحة الثالثة وصل سعرها إلى 455 ألف جنيه مصري وهي «م هـ م 2»، ويزايد لشرائها شخصين، ويغلق باب التزايد عليها يوم 28 مارس الجاري.

كما طرحت اللوحة الرابعة في المزاد، ووصل سعرها حتى الآن إلى 315 ألف جنيه مصري، وهي «ج هـ م 1111»، ويتنافس على شرائها 3 أشخاص، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها اليوم 26 مارس، واللوحة الخامسة يتنافس على شرائها شخص واحد وهي «ر ر ر 3»، ووصل سعرها حتى الآن إلى 425 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

واللوحة السادسة «و ل 5555»، ويتنافس على شرائها شخصين، ووصل سعرها حتى الآن إلى 110 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري، و اللوحة السابعة «أ ل أ 6666»، ويتنافس على شرائها شخصين، ووصل سعرها حتى الآن إلى 120 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

وطرحت وزارة الداخلية اللوحة الثامنة، والتي يتنافس على شرائها 5 أشخاص ووصل سعرها حتى الآن إلى 211 ألفا و112 جنيها مصريا، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري، وهي اللوحة «أ أ أ 222»، واللوحة التاسعة يتنافس على شرائها شخصين، ووصل سعرها إلى 120 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري، وتلك اللوحة هي «س م و 555».